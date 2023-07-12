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Giriş Tarihi: 12.7.2023 10:10

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Djiku için dikkat çeken analiz: "Baskı altında kendini geliştirecektir"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Djiku için dikkat çeken analiz: Baskı altında kendini geliştirecektir

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı stoper Alexander Djiku ile ilgili dikkat çeken bir analiz yapıldı.

Fenerbahçe, Strasbourg'la sözleşmesi sona eren stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

L'Equipe muhabiri Olives Cyril, Goal Türkiye'ye Djiku'yu şöyle anlattı:

"Hava toplarında sağlam. Hızlı bir oyuncu değil. Bu yüzden savunmayı önde kuran bir takımda oynarken arkasındaki boşluklara dikkat etmesi gerekiyor. İngiltere'den Nottingham Forest ve İspanya'dan Villarreal'den teklif aldı. Villarreal 'Afrika Kupası'na gitmeme' şartı sundu. Hatta Strasbourg da sözleşmesini uzatmak istedi. Ancak Djiku, Fenerbahçe'yi seçti. Türkiye'de mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. Baskı altında kendisini daha da geliştirecektir."

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Djiku için dikkat çeken analiz: "Baskı altında kendini geliştirecektir"
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