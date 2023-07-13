Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe önceliği savunmaya verdi
Giriş Tarihi: 13.7.2023 13:01

Göztepe önceliği savunmaya verdi

DHA
Göztepe önceliği savunmaya verdi

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminde önceliği savunma hattına verdi.

Şu ana kadar 5 oyuncuya imza attıran sarı-kırmızılılar 2 stoper, 2 bek ve 1 kaleci transferi yaptı. İlk olarak Kasımpaşa'nın deneyimli defansı Tarkan Serbest'le transfer sezonunu açan Göztepe, ikinci imzayı Altınordulu sol bek Ali Dere'ye attırdı.
Göztepe ardından defansın sağına transfer yaptı. Tarık Çamdal ile vedalaşan sarı-kırmızılı ekip, Ankara Keçiörengücü'nde Ogün Bayrak'ı renklerine bağladı.
Göztepe ardından Trabzonspor'un 20 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'i açıkladı. Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan ve başarılı bir performans sergileyen Emir Ortakaya'nın takımına dönmesinin ardından Göztepe, Taha'yı alternatif olarak almıştı.
Göztepe son olarak kaleci sorununu çözdü. Ülkemizde 2021-2022 sezonunda Altay ile Süper Lig'de forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis resmen Göztepeli oldu. İzmir ekibi tecrübeli file bekçisini Southmapton'dan 1 yıllığına kiraladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
Son dakika: Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! "Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti..."
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Bu nasıl patolojidir?
Çocuk pasaportu tarih oluyor
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe önceliği savunmaya verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA