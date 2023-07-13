Göztepe önceliği savunmaya verdi

Şu ana kadar 5 oyuncuya imza attıran sarı-kırmızılılar 2 stoper, 2 bek ve 1 kaleci transferi yaptı. İlk olarak Kasımpaşa'nın deneyimli defansı Tarkan Serbest'le transfer sezonunu açan Göztepe, ikinci imzayı Altınordulu sol bek Ali Dere'ye attırdı.

Göztepe ardından defansın sağına transfer yaptı. Tarık Çamdal ile vedalaşan sarı-kırmızılı ekip, Ankara Keçiörengücü'nde Ogün Bayrak'ı renklerine bağladı.

Göztepe ardından Trabzonspor'un 20 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'i açıkladı. Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan ve başarılı bir performans sergileyen Emir Ortakaya'nın takımına dönmesinin ardından Göztepe, Taha'yı alternatif olarak almıştı.

Göztepe son olarak kaleci sorununu çözdü. Ülkemizde 2021-2022 sezonunda Altay ile Süper Lig'de forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis resmen Göztepeli oldu. İzmir ekibi tecrübeli file bekçisini Southmapton'dan 1 yıllığına kiraladı.

