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Giriş Tarihi: 13.7.2023 12:58

Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

AA
Trabzonspor’un Slovenya kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı.

Dünkü antrenmana sol dizinde ağrısı nedeniyle katılmayan Dorukhan Toköz koşu yaparken, Denswil ise takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Bjelica, antrenman sonrası Denswil ile bir süre görüştü.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda hücum organizasyonlarının ardından yarı saha çift kale maç yaptı. Gomez ve Trezeguet, maçta attıkları gollerle dikkati çekti.

Slovenya'da sıcak hava nedeniyle zorluk yaşayan bordo-mavili oyuncular, bugünkü antrenmanı ise serin havada yaptı. Oyuncular, önceki antrenmanlara oranla zorlanmadı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor
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