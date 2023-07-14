Galatasaray hazırlık maçında Austria Wien yenişemedi! Barış Alper Yılmaz beraberliği getirdi...

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı takımın rakibinin yaptığı hücumlarda da kalesini başarılı bir şekilde koruduğu ilk yarı golsüz berabere bitti.