Galatasaray hazırlık maçında Austria Wien yenişemedi! Barış Alper Yılmaz beraberliği getirdi...

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı takımın rakibinin yaptığı hücumlarda da kalesini başarılı bir şekilde koruduğu ilk yarı golsüz berabere bitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Meisl'ın kırmızı kart görmesiyle savunmaya çekilen Austria Wien karşısında baskısını attıran Galatasaray, 83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
ANGELİNO MAÇTA FORMA GİYMEDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Austria Wien ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.
Almanya'nın Leipzig ekibinden transfer edilen İspanyol futbolcu, maçı tribünden takip etti.
Sarı-kırmızılı takımın kampında bulunan futbolculardan Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Mathias Ross, Efe Akman, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz da maçın kadrosunda yer almadı.
ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINI YARIN CSAKVAR İLE YAPACAK
Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Macaristan'ın Csakvar ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı tesislerde oynanacak karşılaşma (TSİ) 19.30'da başlayacak.