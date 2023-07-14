Okan Buruk’tan maç sonu flaş sözler! Mauro Icardi’nin durumunu açıkladı...

"KAZIMCAN İYİ BİR PROFESYONEL"

Kazımcan Karataş ve Olimpiu Morutan ile ilgili ise Okan Buruk, "Kazımcan iyi bir profesyonel. Oynadığı zaman en iyisini yapmaya çalıştı. Çok da iyi maçlar oynadı. Bugün de oyun içinde elinden geleni yapmaya çalıştı. Türk oyuncu olarak da bizim için önemli. İyi ve geleceği olan bir sol bek. Kazımcan'a biz çok güveniyoruz. Forma rekabeti içerisinde olacak. Bu sene çok maç oynayacağız. Bu maçlar içerisinde herkesin rotasyonu olacak. Bugün Morutan'ın da girdikten sonra sağ kanadı etkili bir şekilde kullandığını gördük. Bu da beni ayrıca sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

Austria Wien karşısında görev verdiği Yusuf Demir hakkında da konuşan Buruk, "Yusuf'un biraz antrenman eksiği vardı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bugün onu görmek istedik. Genel olarak en iyisini yapmaya çalıştı. Bir de burada muhteşem bir taraftar vardı. Bize verdikleri için destek için onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.