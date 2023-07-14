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Giriş Tarihi: 14.7.2023 11:15

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den 2 bölgeye 4 transfer!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den 2 bölgeye 4 transfer!

Kent, Dzeko, Djiku, Szymanski... 4 yabancı isme imza attıran Fenerbahçe’de transfer son sürat devam ediyor. Yönetimin önceliği, kaleye ve stopere 1’er yabancı oyuncu daha almak. Her 2 pozisyon için de 2’şer isim ön plana çıkıyor.

İsmail Kartal'ın raporu sonrasında stoper ve kaleye oyuncu bakan Fenerbahçe'de iki bölge için de ikişer aday var.

KEYLOR NAVAS'A TEKLİF YAPILACAK

Keylor Navas, daha önce de birçok kez Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelmişti. PSG'nin kadroda düşünmediği Kosta Rikalı kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Nottingham'da geçirdi ve takımın Premier Lig'de kalmasında büyük pay sahibi oldu. 1 yıllık kontratı kalan Navas için PSG bonservis istemezse, 1+1 yıllık teklif yapılacağı öğrenildi.

DE GEA'NIN YANITI BEKLENİYOR

12 yıllık Manchester United macerası sona eren İspanyol file bekçisi boşa çıktı. Sarı-Lacivertliler, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Tecrübeli kaleciye olan ilgi iletilerek, maddi beklentileri soruldu. Yönetim, De Gea cephesinden gelecek yanıtı bekliyor. Suudi kulüplerinin de 32 yaşındaki yıldızın peşinde olması en önemli sıkıntı.

BECAO'YA MÜTHİŞ TEKLİF

Brezilyalı stoper için Udinese ile uzun süredir pazarlık halinde olan Fenerbahçe, bir türlü anlaşma zemini bulamadı. Atalanta, bu transferde önemli aşama kaydetse de Sarı-Lacivertliler son bir hamle daha yaptı ve bonuslarla birlikte 12 milyon Euro'yu bulan bir teklif sundu. Sarı-Lacivertliler'in bu rakamın üzerine çıkması beklenmiyor.

SALISU İÇİN FAZLASI İSTENİYOR

Djiku'nun Gana Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Mohammed Salisu için Southampton'ın kapısı 6.5 milyon Euro ile çalınmıştı. İngiliz ekibinin bu rakamın biraz daha üstünde bir teklif beklediği kaydedildi. Salisu da transfere sıcak bakıyor. Tek soru işareti Djiku ve Salisu'nun aynı anda ocak ayındaki Afrika Uluslar Kupası'na gitme ihtimali. (Fanatik)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den 2 bölgeye 4 transfer!
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