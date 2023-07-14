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Giriş Tarihi: 14.7.2023 18:38

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor transferi bitirdi! Genç yıldız Fırtına'da...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor transferi bitirdi! Genç yıldız Fırtına’da...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, Nenad Bjelica önderliğinde çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı transferlerle taraftarını heyecanlandıran bordo-mavili ekip, Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, 57 puanla 7. sırada ligi tamamlamıştı.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fırtına, Nenad Bjelica önderliğinde Slovenya kampına devam ediyor.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan bordo-mavili ekip; Mislav Orsic, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Joaquín Fernández ve Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna katmıştı.

YENİ TRANSFER BELLİ OLDU

Trabzonspor Kulübü Borussia Dortmund'un 2. Takımında forma giyen orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Dortmund II takımı ile 23 maça çıkan Gürpüz, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Ayrıca 20 yaşındaki genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 300 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor transferi bitirdi! Genç yıldız Fırtına'da...
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