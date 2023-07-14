Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor transferi bitirdi! Genç yıldız Fırtına’da...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, 57 puanla 7. sırada ligi tamamlamıştı.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fırtına, Nenad Bjelica önderliğinde Slovenya kampına devam ediyor.
YENİ TRANSFER BELLİ OLDU
Trabzonspor Kulübü Borussia Dortmund'un 2. Takımında forma giyen orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü transfer etti.
Geçtiğimiz sezon Dortmund II takımı ile 23 maça çıkan Gürpüz, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Ayrıca 20 yaşındaki genç futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 300 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.