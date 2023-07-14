Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu

TFF'DE Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) belli oluyor. Son iki dönemdir MHK Başkanlığı yapan Sabri Çelik ve Lale Orta'nın yönetim kadrosunda Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyeliği görevinde bulunan İbanoğlu'nun, yenisezonda başkanlıkkoltuğunaoturacağıöğrenildi. 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak çalışırken 5 yıl Süper Lig, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemciliği görevlerini yapmıştı. Ahmetİbanoğlu'nun, kısasürede kamuoyunaduyurulması bekleniyor.