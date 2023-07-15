Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray FC Csakvar'ı 4-2 mağlup etti! Angelino ilk kez oynadı...
Giriş Tarihi: 15.7.2023 22:03

Galatasaray FC Csakvar'ı 4-2 mağlup etti! Angelino ilk kez oynadı...

Galatasaray FC Csakvar’ı 4-2 mağlup etti! Angelino ilk kez oynadı...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, kampın 3. hazırlık maçında mücadele ettiği Macar temsilcisi FC Csakvar’ı 4-2 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın 3. hazırlık maçında mücadele ettiği Macar temsilcisi FC Csakvar'ı 4-2 mağlup etti.

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında kamp yaptığı tesislere Macar ekibi FC Csakvar ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray mücadeleye; Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Emin Bayram, Metehan Baltacı, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Özgür Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11'i ile çıktı.

Yedeklerde de Berk Balaban, Caner Doğan, Hamza Akman, Efe Akman, Angelino, Mathiass Ross ve Baran Demiroğlu bekledi.

ANGELINO İLK KEZ OYNADI

İkinci yarı oyuna Berk Balaban, Hamza Akman, Efe Akman, Caner Doğan, Mathias Ross, Baran Demiroğlu ve Angelino oyuna girdi. Yeni transfer Angelino ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. İspanyol sol bek 62. dakikada Metehan Balatacı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın gollerini; 3. dakikada Olimpiu Murutan, 54. dakikada Kaan Ayhan, 57 ve 60. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti. FC Csakvar'ın gollerini ise 51. dakikada Nandor Tamas ve 77. dakikada Andras Simon attı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
Kılıçdaroğlu’nun bilinmeyen günahı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına bir darbe daha: Örgütün para deposuna baskın
“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'kaçış' görüntüleri hala hafızalarda
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Haftanın notları: 15 Temmuz
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! 40 sivilin katili etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferini KAP'a bildirdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray FC Csakvar'ı 4-2 mağlup etti! Angelino ilk kez oynadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA