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Giriş Tarihi: 15.7.2023 23:15

TFF, 1959 öncesi için özel bir komisyon oluşturulmasına karar verdi

TFF, 1959 öncesi için özel bir komisyon oluşturulmasına karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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TFF, 1959 öncesi için özel bir komisyon oluşturulmasına karar verdi
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