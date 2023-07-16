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Giriş Tarihi: 16.7.2023 12:57

Göztepe yeni sezona umutlu girdi

DHA
Göztepe yeni sezona umutlu girdi

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi İngiliz takımı Southampton'la oynadığı hazırlık maçında taraftarına umut verdi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta Southampton ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, özellikle ilk yarıda pozitif bir oyun ortaya koydu. Yalçın'ın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamlayan Göztepe'de oyuncular tribünlerden sık sık alkış aldı.
Maçın ikinci devresinde ise takımın büyük bir kısmı değişti ve oyunda tempo düştü. Göztepe'nin yeni transferleri kaleci Lis, sağ bek Ogün, sol bek Ali Dere, stoperler Tarkan ve Taha ile hucüm oyuncusu Diallo da görücüye çıktı. Özellikle kaleci Lis, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla kalesinde güven verdi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki zeminin bozuk olması nedeniyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta Göztepe, taraftarlarıyla da buluşma fırsatı yakaladı. Göztepeli futbolseverler kardeş kulüp olarak adlandırılan Southampton futbolcularını da bol bol alkışladı. İki takım oyuncuları hem maç öncesi hem de sonunda birlikte tribünleri alkışlayıp poz verdi. Göztepe Kulüp Başkanı, Southampton'ın da CEO'su olan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen protokol tribününden karşılaşmayı izledi. Göztepe kulüp hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Rebuplic şirketinin yönettiği Southampton, İzmir'den ayrıldı.

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Göztepe yeni sezona umutlu girdi
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