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Giriş Tarihi: 16.7.2023 11:22

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gençlerine övgü dolu sözler! 'İştahları var'

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın gençlerine övgü dolu sözler! ’İştahları var’

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, yarıda kalan hazırlık maçında Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıları takip eden SABAH Spor'un usta kalemi Fatih Doğan, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Beşiktaş ilk hazırlık maçını dün Almanya temsilcisi Augsburg ile oynadı. Sahaya Ersin-Rosier, Necip, Emrecan Uzunhan, Montero-Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Gedson-Ghezzal, Emrecan Bulut ve Muleka ilk 11'iyle çıkan Kara Kartal, 29'da Demir Ege ile gole yaklaştı ancak top direğe çarpıp auta çıktı. 44'te ise Muleka, kafa vuruşuyla siyah-beyazlıları öne geçirdi. 59'da da Augsburg, Irvin Cardona'nın kafasıyla skoru eşitledi. Taraftarların sahaya attığı havai fişekler sonrası 76'da durum 1-1'ken son düdük geldi.

MAÇ ANALİZİ

FATİH DOĞAN: GENÇLERDE İŞTAH VAR!

Hazırlık maçları bilgi verir ama boy ölçüsü vermez. 1-1'lik Augsburg maçında iki şey dikkatimi çekti. Ege Tıknaz başta olmak üzere genç oyuncuların iştahlı, arzulu yapısı… Ve seyircinin kontrolsüz Beşiktaş sevgisi. Beşiktaş taraftarı gergin ve takımının transferde geç kaldığını düşünüyor. Bu konuda da sonuna kadar haklılar. Neredeyse maçlar başlayacak, ortada elle tutulur bir transfer yok. Dün taraftarın coşku ile karışık havai fişek ve ses bombaları kullanmaları, müsabakanın erken bitmesine neden oldu.

"KALİTEDEKİ SORUN ACİL ÇÖZÜLMELİ"

Burada anlaşılması gereken bir mesaj var; Beşiktaş yönetimi transferde acele etmeli, özellikle Halil'in G.Saray'a gitme durumu taraftarı biraz daha gerdi. Kiralık gönderilmesi düşünülen Muleka'nın kurtarıcı olması, 1-2 gün içinde beklenen Pereyra ve Amartey'in gelmesi Beşiktaş'ta dün gördüğümüz kalite sorununu çözecek gibi durmuyor. Beşiktaş'ın daha fazla kaliteye ve bunun için de yeni transferlerle beraber daha çok çalışmaya ihtiyacı var. Beşiktaş taraftarı, Ege Tıknaz gibi genç oyuncularla sevinir ama bu transfer süreci ve yapısı ile yetinmez.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın gençlerine övgü dolu sözler! 'İştahları var'
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