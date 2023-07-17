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Giriş Tarihi: 17.7.2023 12:37

Carlo Ancelotti'den flaş karar! Arda Güler' forma göründü

Carlo Ancelotti’den flaş karar! Arda Güler’ forma göründü

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak adından söz ettiren ve antrenmanlarda dikkat çeken Arda Güler, bu yaz en fazla konuşulan oyuncu olmayı başardı. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Bellingham gibi yıldızları kadrosuna kattıktan sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e giderek bu yaz transfer döneminin en flaş imzasını atan Arda Güler, futbol dünyasında kendinden söz ettirmeyi başardı. Genç oyuncu, Barcelona'nın da teklifini rağmen Real Madrid'i seçti.

Carlo Ancelotti önderliğinde antrenmanlarda göz dolduran Arda Güler, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, yapılan transferlerin ardından çarpıcı açıklamalar yaparak oyun sisteminde değişikliğe gideceklerini belirtti.

ANCELOTTI'DEN ARDA GÜLER'E FORMA MÜJDESİ

ABD basınına bir röportaj veren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sistem değişikliğine gideceğini ifade etti. İtalyan hoca, "Kadromuza 3-4 tane genç yıldız oyuncu kattık. Orta sahada opsiyonumuz arttı. Bu sezon sistemimi değiştirmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

İtalyan hocanın yeni sistemde Arda Güler'i de kullanması bekleniyor.

'ORTA SAHADA BİRÇOK ÖNEMLİ OPSİYONUMUZ VAR'

Ancelotti, "Son yıllarda bize başarı kazandıran sistemimiz elbette önemliydi. Ama bu sezon farklı bir formasyon kullanmalıyız. Kadromuza önemli genç yıldızlar katıldı. Orta sahada birçok önemli opsiyonumuz var. Farklı bir formasyona geçiş yapmalıyız. ABD turu bu açıdan önemli bir sezon öncesi hazırlık olacak. Buradaki maçlarda denemeler yapacağız. Formasyon üzerinde çalışacağız. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Her hazırlık maçı önemli olacak" dedi.

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Carlo Ancelotti'den flaş karar! Arda Güler' forma göründü
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