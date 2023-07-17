Carlo Ancelotti’den flaş karar! Arda Güler’ forma göründü

'ORTA SAHADA BİRÇOK ÖNEMLİ OPSİYONUMUZ VAR'

Ancelotti, "Son yıllarda bize başarı kazandıran sistemimiz elbette önemliydi. Ama bu sezon farklı bir formasyon kullanmalıyız. Kadromuza önemli genç yıldızlar katıldı. Orta sahada birçok önemli opsiyonumuz var. Farklı bir formasyona geçiş yapmalıyız. ABD turu bu açıdan önemli bir sezon öncesi hazırlık olacak. Buradaki maçlarda denemeler yapacağız. Formasyon üzerinde çalışacağız. Şu anda çalışmalarımız iyi gidiyor. Her hazırlık maçı önemli olacak" dedi.