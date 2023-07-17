Emrah Başsan Sivasspor’da çok mutlu!

Kırmızı-beyazlı ekibin kadrosuna kattığı 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'a transfer olmasında emeği geçen kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken ve Sivasspor ailesine teşekkür etti.

Transfer sürecinde birçok takımın kendisini istediğini aktaran Emrah, "Önemli olan istenilen takıma gelmektir. İstenilen takıma geldiğin zaman da sezona kafa olarak daha rahat başlıyorsun. Çok güzel de bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Servet hocamızın yeni bir serüveni oldu. Biz saha içinde ona yardımcı olmaya çalışacağız. O da bize saha dışından yapmamız gerekenleri gösterecek. Umarım bu sezon çok başarılı geçer." dedi.

Emrah, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini dile getirerek, "Takım arkadaşlarımızla kaynaştık. Eskiden tanıdığım, milli takımdan da birlikte oda arkadaşlığı yapmış olduğum arkadaşlarım var. Sağ olsunlar beni iyi karşıladılar. Çalışmalar iyi gidiyor. Güzel bir hazırlık maçıyla da açılış yaptık. Umarım devamı gelir. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum, gururluyum, onurluyum. Umarım Süper Lig'e güzel bir başlangıç yaparız." diye konuştu.

Sivasspor'da çok güzel karşılandığını anlatan Emrah Başsan, şunları kaydetti: "Bu biraz da futbolcunun rahatlığına bağlı. Güzel karşılamanın olduğu yerde her zaman güzel şeyler olur. Yardımcı hocalarımız daha önce birlikte çalıştığım kişiler. Bana çok yardımcı oldular. Futbolcunun en güzel şeyi güzel karşılanmaktır. Bunu gören futbolcu benliğini ve kendini sahaya yansıtır. Allah devamını erdirsin. Bu sezonun çok güzel olacağını düşünüyorum. Gol ve asistlerim inşallah devam edecek."

"ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Emrah, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını ve yeni transferlerle iyi bir sezon geçireceklerine inandığını vurguladı.

Taraftara çok daha farklı bir Sivasspor izlettirmek istediklerini belirten Emrah, sözlerini şöyle tamamladı: "Sonuçta geçen yıl biraz problemler yaşandı. Bunun sakatlıklar ve Avrupa Kupası'ndan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bu yıl çok daha dinamik, çok daha kaliteli ve tecrübeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızın bizden istemiş olduklarını sahada sergilersek çok güzel bir sezon geçiririz. İnanıyorum ki bu yıl takım olarak ligi üst sıralarda bitireceğiz çünkü çok tehlikeli bir takım olacağız. Bunun için biraz zaman lazım. Erzurum kampı var. Orada da eksiklerimizi gidererek Süper Lig'e çok güzel bir giriş yapacağız."