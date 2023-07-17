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Giriş Tarihi: 17.7.2023 13:26

İlkay Gündoğan, Barcelona’ya imzayı attı!

İHA
İlkay Gündoğan, Barcelona’ya imzayı attı!

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni sezonun başlamasıyla birlikte birkaç hafta önce anlaştığı Barcelona’ya imzayı attı.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, geride kalan sezonda oynadığı tüm kulvarlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Gündoğan, sezonun bitmesiyle birlikte Manchester City ile tekrar sözleşme imzalamamış ve Barcelona'yla anlaşıp, tatile çıkmıştı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu için imza töreni düzenlendi. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın katıldığı törende; İlkay, İspanyol ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzaladı.

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İlkay Gündoğan, Barcelona’ya imzayı attı!
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