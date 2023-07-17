Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'a Wilson Manafa önerisi!
Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:31

Trabzonspor'a Wilson Manafa önerisi!

Trabzonspor’a Wilson Manafa önerisi!

Portekiz’in önemli gazetelerinden Record, Fırtına’nın Porto kulübü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek Wilson Manafa’ya imza attıracağını yazdı.

Portekiz'in önemli gazetelerinden Record'a göre bordo-mavililer, Porto ile sözleşmesi sona eren Wilson Manafa'ya imza attırmaya hazırlanıyor. Manafa, sağ bek bölgesinde görev yapıyor.

Sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ kanatta da görev yapabilen 1.77 boyundaki futbolcu, bu sezon 18 resmi maçta forma giymişti. Kariyerinde daha önce Portekiz dışına çıkmayan 28 yaşındaki oyuncu, Porto'nun dışında Portimonense, Varzim, Anadia, Beira- Mar ve Sporting B formalarını da giydi.

Gine- Bissau asıllı oyuncu, Portekizli oyuncu, Porto kariyerinde 130 resmi maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
İstanbul’da kahreden olay: Genç polis Alp Efe Bekit şehit oldu!
SON DAKİKA | Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen duyurdu!
‘Batı’da ülkesine bu kadar düşman sanatçı göremezsin’
Eşinden ayrıldığı için kurban kesti
Acemler-Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor
Otomotiv pandemi öncesine döndü
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'a Wilson Manafa önerisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA