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Giriş Tarihi: 19.7.2023 11:12

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Portekiz'den sağ bek!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Portekiz’den sağ bek!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’da bek transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin Porto’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla temasta olduğu belirtiliyor.

Trabzonspor yeni sezonda Nenad Bjelica önderliğinde yeniden şampiyonluk yarışının içinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor. Takımı bek transferiyle güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da gündeme yeni bir isim daha geldi.

ORTAYA ÇIKTI

Transfer çalışmaları kapsamında şu ana kadar 5 futbolcuyu renklerine bağlayan Trabzonspor'un, bir süredir gündeminde Wilson Manafa'nın olduğu belirtildi. Portekiz'in önemli gazetelerinden Record, Bordo-Mavili kulübün Porto takımı ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ beke imza attırmak üzere olduğunu iddia etti.

Sol bek ve her iki kanatta da başarılı bir şekilde görev yapabilen 1.77 boyundaki futbolcu, bu sezon 18 resmi karşılaşmada forma giymişti. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın uzun süredir takibinde olduğu belirtilen oyuncuyla Fırtına arasında 2 yıllık kontrat yapılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

PORTEKİZ DIŞINA ÇIKMADI

Kariyeri boyunca bugüne kadar Portekiz dışına çıkmayan Manafa; Portimonense, Varzim, Anadia, Beira-Mar ve Sporting B formalarını da giydi. Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu, Porto'da 130 maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Manafa transferi gerçekleşirse Larsen'in Karadeniz devinden ayrılma ihtimali artacak. (Fanatik)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Portekiz'den sağ bek!
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