Gaziantep FK’dan Erdal Güneş açıklaması! Ayrılık iddialarına yanıt...





ERDAL GÜNEŞ DE AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep FK'nın önünü açmak gibi düşünce içerisine girmiş olsam bile hep birlikte yaşayacağımız güzel günlerin hayali bir kez daha kırmızı-siyaha daha sıkı sarılmamı sağlamıştır. Her aile içerisinde yaşanabilecek sorunları geride bırakarak bir kez daha Gaziantep şehrinin gücünü hep birlikte göstereceğimize gönülden inanıyorum. Cumartesi günü Riva'da takımımızla antrenmanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.