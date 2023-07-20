Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz'ün Kulübümüze kesin transferi konusunda, Borussia Dortmund ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ancak; Borussia Dortmund kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, FIFA dayanışma katkı payı düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GÖKTAN GÜRPÜZ'ÜN MAAŞI BELLİ OLDU

Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Trabzonspor; 2023/24 sezonunda 7 milyon TL, 2024/25 sezonunda 8.8 milyon TL, 2025/26 sezonunda 11 milyon TL; opsiyon kullanılması durumunda 2026/27 sezonunda 14 milyon TL, 2027/28 sezonunda ise 17 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.