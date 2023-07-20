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Giriş Tarihi: 19.7.2023 21:36 Son Güncelleme: 20.7.2023 07:32

Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...

Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...

Transfer döneminin hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katan Trabzonspor, yeni bir hamle daha yaptı. Bordo-mavili takım, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz'ün Kulübümüze kesin transferi konusunda, Borussia Dortmund ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ancak; Borussia Dortmund kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, FIFA dayanışma katkı payı düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GÖKTAN GÜRPÜZ'ÜN MAAŞI BELLİ OLDU

Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Trabzonspor; 2023/24 sezonunda 7 milyon TL, 2024/25 sezonunda 8.8 milyon TL, 2025/26 sezonunda 11 milyon TL; opsiyon kullanılması durumunda 2026/27 sezonunda 14 milyon TL, 2027/28 sezonunda ise 17 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.

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Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...
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