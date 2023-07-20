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Giriş Tarihi: 19.7.2023 15:05 Son Güncelleme: 20.7.2023 07:38

Trabzonspor'da Maxi Gomez'e 5 talip birden!

Trabzonspor’da Maxi Gomez’e 5 talip birden!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez'in talipleri artıyor. Tam 5 La Liga ekibinin Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez için talipler sıraya dizildi... Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Elinde eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'nun da içinde bulunduğu 5 adet forveti bulunan Cadiz, Uruguaylı golcünün en ciddi taliplerinden biri.

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Gomez için Cadiz'le yarışa giren diğer La Liga ekipleri, Deportivo Alaves, Granada ve Osasuna oldu. Serie A'dan ise Empoli, oyuncunun durumu yakından takip ediyor. 26 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 37 maça çıktı 7 gol, 6 asistlik skor üretti. Gomez'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

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Trabzonspor'da Maxi Gomez'e 5 talip birden!
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