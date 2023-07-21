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Giriş Tarihi: 21.7.2023 14:38

Göztepe'de Ege Özkayımoğlu ile yollar ayrıldı!

İHA
Göztepe’de Ege Özkayımoğlu ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Göztepe, iç ve dış transferde çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş ve son olarak da Konyaspor'dan Mame Diouf'u kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda bugün öğle saatlerinde altyapıdan yetişen Ege Özkayımoğlu ile yollarının ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Ege Özkayımoğlu arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Akademimizden yetişen, A Takım ve akademi tüm yaş gruplarında 14 yıl boyunca şanlı formamızı terleten Ege'ye, hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Ege" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Göztepe'de Ege Özkayımoğlu; Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic, Tarık Çamdal, Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın ardından yaz transfer döneminde ayrılan 11. oyuncu oldu.

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Göztepe'de Ege Özkayımoğlu ile yollar ayrıldı!
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