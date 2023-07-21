SON DAKİKA | Beşiktaş 2 dakikada 2 transfer açıkladı!

Beşiktaş, Jean Onana transferi için Lens ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlı kulüp, Daniel Amartey'i resmen duyurdu.
Siyah-beyazlı ekibin açıklaması ise şu şekilde; "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır."
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Kara Kartal, Onana'nın hemen ardından Daniel Amartey'i transfer ettiğini açıkladı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda; "Beşiktaşımıza hoş geldin Daniel Amartey" ifadeleri kullanıldı.