Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Trabzonspor, Tonio Teklic'i resmen duyurdu! İşte yeni transferin maliyeti...
Giriş Tarihi: 21.7.2023 18:36 Son Güncelleme: 21.7.2023 18:51

SON DAKİKA | Trabzonspor, Tonio Teklic'i resmen duyurdu! İşte yeni transferin maliyeti...

SON DAKİKA | Trabzonspor, Tonio Teklic’i resmen duyurdu! İşte yeni transferin maliyeti...

Trabzonspor, Tonio Teklic'i 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor, Tonio Teklic'i 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Bonservis bedeli 3 taksit halinde ödenecek ve bir sonraki satışta kardan %10 pay verilecek.

Hırvat futbolcu ise imzalanan 3 yıllık sözleşme boyunca 2023-24 sezonunda600 bin Euro, 2024-25 sezonunda 700 bin Euro, 2025-26 sezonunda ise 800 bin Euro kazanacak.

Bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir."

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SON DAKİKA | Trabzonspor, Tonio Teklic'i resmen duyurdu! İşte yeni transferin maliyeti...
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