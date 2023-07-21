SON DAKİKA | Trabzonspor, Tonio Teklic’i resmen duyurdu! İşte yeni transferin maliyeti...

Trabzonspor, Tonio Teklic'i 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Bonservis bedeli 3 taksit halinde ödenecek ve bir sonraki satışta kardan %10 pay verilecek.

Hırvat futbolcu ise imzalanan 3 yıllık sözleşme boyunca 2023-24 sezonunda600 bin Euro, 2024-25 sezonunda 700 bin Euro, 2025-26 sezonunda ise 800 bin Euro kazanacak.

Bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir."