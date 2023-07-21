TFF ile Beşiktaş arasındaki buzlar eriyor! TFF Başkanı Büyükekşi’nin mektubunda neler yazıyor?

"FİKSTÜR ÇEKİMİNDE: ÇEBİ BAŞKANA SELAM SÖYLEYİN"

Büyükekşi'nin bu ifadelerinin ardından taraflar arasındaki ikinci yakınlaşma da Trendyol Süper Lig fikstür çekiminde yaşandı. Davetli olmasına rağmen Beşiktaş'ın Almanya kampında olduğu için Başkan Çebi törene katılamadı. Kulübü Genel Sekreter Mehtap Ferah ile Futbol altyapı ve Kadın Futbolundan sorumlu Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan temsil etti. Büyükekşi tüm konuklarıyla ilgilenirken bu iki isme 'Hoş geldiniz' deyip sohbet etti. Beşiktaş Başkanı Çebi'ye de selamlarını yolladı.

SONUÇ: Futbolumuzun huzura ihtiyacı var. Yeni bir sezona başlarken bu zeytin dalları umarım bir sezon boyunca sürer.