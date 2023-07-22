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Giriş Tarihi: 22.7.2023 09:20

Nenad Bjelica'dan Tonio Teklic yorumu! "Potansiyeli yüksek"

YUNUS EMRE SEL
Nenad Bjelica’dan Tonio Teklic yorumu! Potansiyeli yüksek

Trabzonspor’un 51 yaşındaki teknik adamı, Hırvat 10 numaranın gelişime açık ve özellikle geleceğinin parlak olduğuna vurgu yaptı.

Trabzonspor, sürpriz bir hamleyle kadrosunu NK Varazdin'de forma giyen Tonio Teklic ile güçlendirdi. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen Hırvat 10 numara, yakın zamanda takımın Slovenya'daki kampına dahil olacak. Bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica, vatandaşı için olumlu referans verdi. 51 yaşındaki tecrübeli hoca, Hırvat oyuncuya güvendiğini söyleyerek "Potansiyeli yüksek ve gelişime açık" yorumunu yaptı. Bjelica'nın talebiyle alınan Teklic, özellikle ofansif orta sahanın yanı sıra sağ ve sol kanatta rekabeti sağlayacak bir isim olacak.



BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO
Trabzonspor, Teklic'in bonservisi için Varazdin'e 1 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. 3 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, bu sezon 600 bin, diğer yıllarda ise 100 bin Euro artışla maaş alacak.



FIRTINA DURMAYACAK
Trabzonspor, önümüzdeki 10 gün içerisinde tam 3 hazırlık maçı yapacak. Rabotnicki ile 25 Temmuz Salı karşılaşacak bordo-mavililer, ertesi gün Kranj sınavına çıkacak. 30 Temmuz'da da AEK ile Trabzon'da oynayacak. Bjelica'nın bu maçlarda ligde kullanmayı planlayacağı kadrosunu şekillendirme düşüncesinde olduğu ifade edildi.

İDMANDA HORON ŞOV!
HAZIRLIKLARINI Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'un son idmanı neşeli görüntülere sahne oldu. Bordo-mavili oyuncular, çalışmanın bitmesiyle halka oluşturarak horon tepti.

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Nenad Bjelica'dan Tonio Teklic yorumu! "Potansiyeli yüksek"
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