Kasımpaşa’nın hazırlık maçı programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 2023-2024 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı. 26 Temmuz Çarşamba günü Suudi Arabistan temsilcisi El Kadisiyah ile 18.30'da, 29 Temmuz Cumartesi Katar ekibi Al-Arabi ile 18.30'da, 2 Ağustos Çarşamba günü Trendyol Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK ile 18.30'da Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynayacak. Takvimin son hazırlık maçında 5 Ağustos Cumartesi günü Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.