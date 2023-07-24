SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha’nın maliyetini açıkladı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."