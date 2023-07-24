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Giriş Tarihi: 24.7.2023 22:17 Son Güncelleme: 24.7.2023 22:31

SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!

SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha’nın maliyetini açıkladı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Buna göre oyuncuya 4 milyon 350 euro yıllık ücret verilecek.

Son dakika haberleri... Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Buna göre oyuncuya 4 milyon 350 euro yıllık ücret verilecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha'nın ilk sözleri şöyle oldu:

"Galatasaray, Türk futbol tarihinin en çok şampiyonluğa sahip kulübü. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım. Elimden geldiğince katkı vereceğim. Gelmeden önce Drogba ve Van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi söyledi."

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SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!
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