Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis ile anlaştı
Giriş Tarihi: 24.7.2023 23:58

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis ile anlaştı

AA
Trabzonspor’dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Real Betis forması giyen 32 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir sezonluğuna anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kariyerinde Barcelona ve Borussia Dortmund formalarını giymesinin ardından 2018'de Real Betis'e geçen Bartra, 2022'de ise 1,25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maçta 4 gole imza atan İspanyol stoper, karşılıklı anlaşmaya varılmasının ardından Karadeniz temsilcisiyle iki hafta önce yollarını ayırmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Burası Afrika değil, Marmaris
Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa olmuştu! CHP'de kavga büyüyor: O isme MYK yasağı
Firari FETÖ’cülerin yeni taktiği... Sığındıkları ülkenin pasaportları ile Türkiye’ye girmeye çalışıyorlar
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
HÜDA PAR saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Muhalefet iktidara mı çalışıyor?
MHP Lideri Bahçeli duyurdu: Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık süreci resmen başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA