Yasin Öztekin, resmen Bucaspor 1928’de

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak Göztepe forması giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş'ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1987 doğumlu forvet oyuncusu Yasin Öztekin ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kadromuza katılan oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.