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Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:01

Manolis Siopis'e Yunanistan'dan talip!

Manolis Siopis’e Yunanistan’dan talip!

Trabzonspor ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Manolis Siopis ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yunan futbolcuya ülkesinin takımlarından AEK'nın talip olduğu ve Siopis'in de transfere sıcak baktığı öne sürüldü

Trabzonspor'da teknik ekibin gözünden düşen Manolis Siopis'in AEK Atina ile temasta olduğu öne sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; AEK'nın Siopis'i transfer etmek için şartların oluşmasını beklediği öğrenilirken, 29 yaşındaki orta sahanın da yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siopis 3 gündür sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmıyordu. Deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği sözleşme uzatma teklifini, yetersiz bulduğu için kabul etmemişti. Siopis'e 1 milyon Euro önerildi.

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Manolis Siopis'e Yunanistan'dan talip!
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