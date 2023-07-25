Manolis Siopis’e Yunanistan’dan talip!

Trabzonspor'da teknik ekibin gözünden düşen Manolis Siopis'in AEK Atina ile temasta olduğu öne sürüldü. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; AEK'nın Siopis'i transfer etmek için şartların oluşmasını beklediği öğrenilirken, 29 yaşındaki orta sahanın da yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siopis 3 gündür sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmıyordu. Deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği sözleşme uzatma teklifini, yetersiz bulduğu için kabul etmemişti. Siopis'e 1 milyon Euro önerildi.