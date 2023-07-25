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Giriş Tarihi: 25.7.2023 11:39

Moussa Dembele'nin yeni adresi belli oldu

Moussa Dembele’nin yeni adresi belli oldu

Bu yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Fransız yıldız Moussa Dembele'nin yeni adresi belli oldu. Teknik Direktör Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq'ın serbest durumda olan Moussa Dembele ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Fransa ekibi Lyon ile sözleşmesi sona eren ve adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Moussa Dembele'nin yeni adresi belli oldu. Deneyimli golcünün Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Dembele'nin yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği ve oyuncunun Avrupa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı belirtildi.

27 yaşındaki deneyimli golcü geride bıraktığımız sezonda 28 maçta 3 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

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Moussa Dembele'nin yeni adresi belli oldu
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