Fransa ekibi Lyon ile sözleşmesi sona eren ve adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Moussa Dembele'nin yeni adresi belli oldu. Deneyimli golcünün Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Dembele'nin yaptığı görüşmelerin olumlu devam ettiği ve oyuncunun Avrupa'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı belirtildi.
27 yaşındaki deneyimli golcü geride bıraktığımız sezonda 28 maçta 3 gol ve 1 asist katkısı yaptı.