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Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:09

Son dakika Fenrbahçe transfer haberi: Ekambi olmazsa Barrow gelecek!

Son dakika Fenrbahçe transfer haberi: Ekambi olmazsa Barrow gelecek!

Son dakika Fenrbahçe transfer haberi: Karl Toko Ekambi'yi imza aşamasına getiren Fenerbahçe, Bologna ile yolları ayırmaya hazırlanan Musa Barrow için de plan yapıyor. Taraftarın sıcak bakmadığı Ekambi'de rölantiye geçen Kanarya, Musa Barrow için şartları zorlayacak...

Fener'e Ekambi ya da BarrowGolcü özellikli bir kanat arayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacivertliler, öncesinde Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi'yi imza aşamasına getirmişti. Taraftarın sıcak bakmadığı Ekambi'de rölantiye geçen Kanarya'nın gündemine Musa Barrow girdi. İtalyan Corrieredellosport'taki habere göre; ayrılığa sıcak olan Musa Barrow'un durumunu Fenerbahçe gözlüyor.

BOLOGNA'NIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

2021'de Barrow'u 14.3 milyon euro bedelle kadrosuna katan Bologna, değer kaybı yaşayan futbolcusundan zarar etmek istemiyor. 10 milyon euronun üstünde bonservis beklentileri var. 2025'e kadar mukavelesi süren Gambiyalı futbolcu için Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi düşünüyor. Sol kanat ve merkez forvet olarak görev yapabilen 24 yaşındaki Barrow, İtalya'da geçen sezon 32 karşılaşmada 3 gol atıp 8 asist üretti.

LYON, YOLLARI AYIRMAYA HAZIR

Fransız ekibi Lyon ise Ekambi ile yola devam etmeyecek. Taraftarla da arası açılan 30 yaşındaki futbolcu, teklifini kabul ettiği Fenerbahçe'den haber bekliyor. Ancak Kamerunlu futbolcu, Fenerbahçe için artık öncelik değil. Zaha olayından sonra transfer stratejisi farklı bir şekil aldı. Taraftar da Ekambi'ye sıcak bakmıyor. Sarı-Lacivertliler, Ekambi'yi yalnızca bedelsiz gelirse kabul etme niyetinde. Ancak ibre Barrow'a dönmüş durumda.

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Son dakika Fenrbahçe transfer haberi: Ekambi olmazsa Barrow gelecek!
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