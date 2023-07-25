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Giriş Tarihi: 25.7.2023 10:17

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Sky Sports muhabiri Jo Wilson'a davet

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Sky Sports muhabiri Jo Wilson’a davet

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray kulübü, Zaha transferini duyurduğu videoda dikkat çeken Sky Sports muhabiri Jo Wilson'a beklediği daveti gönderdi.

Galatasaray, Wilfried Zaha transferini duyurduğu videosunda yer alan Sky Sport muhabiri Jo Wilson'ı Türkiye'ye davet etti.

Sarı kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Jo Wilson'a düzgün telaffuzu nedeniyle teşekkür edilirken, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'a bekliyoruz." sözleri kullanıldı.

Sky Sports ünlü muhabiri Jo Wilson, Zaha transferi sonrası canlı yayında Galatasaray kulübünden davet beklediğini açıklamıştı. Wilson'un özellikle 'Galatasaray' telaffuzu çok konuşuldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Sky Sports muhabiri Jo Wilson'a davet
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