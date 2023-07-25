Tarkan Serbest: Göztepe’de olmaktan çok mutluyum

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye Kasımpaşa'dan transfer olan Tarkan Serbest, İtalya kampında Göztepe'nin mobil uygulamasına önemli açıklamalarda bulundu. Sezona iyi bir başlangıç yapmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Göztepe'nin orta saha oyuncusu Tarkan Serbest, "Sakaryaspor maçına odaklanıyoruz. Lige güzel ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.Sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tarkan Serbest, "Göztepe'ye geldiğim gün çok mutlu ve heyecanlıydım. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Ekip olarak ve hocalarımız olarak her şey çok güzeldi. Burası çok büyük bir camia gerek tesisleri ve stadyumu olsun gerekse taraftar olsun, bunu zaten Türkiye biliyor. İtalya kampındayız ve atmosfer gerçekten çok iyi. Burada üç hazırlık maçı oynayacağız ve yeni sezon için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.Saha içinde ve dışında sakin bir insan olduğunu vurgulayan Serbest, "Aileme düşkünümdür ve ailem de buraya geldiğim için çok mutlu. Onlar da İzmir'e gelip taraftarlara birlikte beni sahada görmeyi çok istiyor. Şimdi Sakaryaspor maçına odaklanıyoruz. Lige güzel ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İtalya kampından da bütün taraftarlarımıza selam gönderiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.