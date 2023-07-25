TRABZONSPOR HABERLERİ: Şanssızlığın böylesi!

Trabzonspor son yıllarda çapraz bağ sakatlığından çektiğini rakiplerinden çekmedi. Bordo-Mavililer, Southampton'dan 3 taksit halinde ödenmek üzere 2.4 milyon Euro bonservisle 2+1 yıllığına renklerine kattığı Hırvat sol kanat Mislav Orsic'i daha resmi maça çıkmadan bu sakatlığa kurban verdi.

Kariyerinde bu zamana kadar sadece 5 kez sakatlanan Orsic yaşadığı sağ diz bölgesindeki ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması nedeniyle 6 ila 9 ay sahalardan uzak kalacak. Bordo-Mavililer son 3 sezonda 4 oyuncusunu çapraz bağ sakatlıklarına kurban verdi.

2021-22 sezonunda zemine ters basıp bağlarını koparan Fildişi Sahilli Gervinho 206 gün takımdan ayrı kaldı. Portekizli stoper Edgar Ie'nin çapraz bağları yırtıldı, oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Geçen sezonun ilk devresinde Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağı ve dış menisküs yırtığı sonucu 199 gün forma giyemedi.

HAKAN YEŞİL'E MORAL

Orsic'le girdiği ikili mücadelede sakatlığa neden olan Hakan Yeşil'e bir grup taraftar tepki göstermişti. Genç oyuncuya destek Bjelica'dan geldi. Hırvat hoca, "Hepimiz üzgünüz. Futbolda bunlar var. Hakan'a üzülmemesini söyledim" dedi.