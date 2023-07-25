Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR HABERLERİ: Şanssızlığın böylesi!
Giriş Tarihi: 25.7.2023 09:06 Son Güncelleme: 25.7.2023 09:09

TRABZONSPOR HABERLERİ: Şanssızlığın böylesi!

UĞUR ÇEM
TRABZONSPOR HABERLERİ: Şanssızlığın böylesi!

Trabzonspor’un yeni transferi Orsic, resmi maça çıkmadan sezonu kapattı. Kariyerinde sakatlık sebebiyle sadece 5 karşılaşma kaçıran Hırvat futbolcu, sağ diz ön çapraz bağ yırtığıyla sarsıldı. Bordo-mavililer böylece son 3 sezonda 4. oyuncusunda aynı talihsizliği yaşadı.

Trabzonspor son yıllarda çapraz bağ sakatlığından çektiğini rakiplerinden çekmedi. Bordo-Mavililer, Southampton'dan 3 taksit halinde ödenmek üzere 2.4 milyon Euro bonservisle 2+1 yıllığına renklerine kattığı Hırvat sol kanat Mislav Orsic'i daha resmi maça çıkmadan bu sakatlığa kurban verdi.

Kariyerinde bu zamana kadar sadece 5 kez sakatlanan Orsic yaşadığı sağ diz bölgesindeki ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması nedeniyle 6 ila 9 ay sahalardan uzak kalacak. Bordo-Mavililer son 3 sezonda 4 oyuncusunu çapraz bağ sakatlıklarına kurban verdi.

2021-22 sezonunda zemine ters basıp bağlarını koparan Fildişi Sahilli Gervinho 206 gün takımdan ayrı kaldı. Portekizli stoper Edgar Ie'nin çapraz bağları yırtıldı, oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Geçen sezonun ilk devresinde Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağı ve dış menisküs yırtığı sonucu 199 gün forma giyemedi.

HAKAN YEŞİL'E MORAL
Orsic'le girdiği ikili mücadelede sakatlığa neden olan Hakan Yeşil'e bir grup taraftar tepki göstermişti. Genç oyuncuya destek Bjelica'dan geldi. Hırvat hoca, "Hepimiz üzgünüz. Futbolda bunlar var. Hakan'a üzülmemesini söyledim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaşlı bakım evinde skandal görüntüler! Gözaltına alındı
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı!
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Düğün alışverişi
Google'a tazminat şoku! 'Patent ihlali' davası sonuçlandı
Burası Afrika değil, Marmaris
HÜDA PAR saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
TRABZONSPOR HABERLERİ: Şanssızlığın böylesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA