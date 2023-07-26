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Giriş Tarihi: 26.7.2023 20:10

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar'dan Konferans Ligi değerlendirmesi!

DHA
Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar’dan Konferans Ligi değerlendirmesi!

UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vincent Aboubakar, müsabakadan galip gelerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aboubakar, çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini aktardı.
KF Tirana ile oynayacakları maçın sezonun ilk resmi maçı olacağını anımsatan Kamerunlu futbolcu, "Hiçbir oyuncu büyük bir sakatlık yaşamadı. Bu anlamda çok iyi oldu. Önemli bir mücadele, küçük takım büyük takım kalmadı. Bu anlamda her takıma çok iyi hazırlanıp, her takımı ciddiye almak zorundayız. Bu maçı kazanıp taraftarımızı ilk maçta galibiyetle mutlu etmek istiyoruz. Öz güven kazanmak istiyoruz ve bu maçı kazanarak sezona da çok iyi başlangıç yapıp zaten hedeflerimiz büyük, onlara doğru ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

"HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Siyah-beyazlı kulübün her zaman kazanma ruhuna sahip bir ekip olduğunu belirten 31 yaşındaki forvet, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynamıştım. Beşiktaş ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynadım. İyi de sonuçlar almıştık. Bu defa UEFA Konferans Ligi'nde daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Çok iyi çalıştık. Her zaman kazanmak için savaşacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. İlk maç çok önemli, kazanarak adım adım en ileriye gideceğiz. Futbol kolektif bir oyun. Tüm takım arkadaşlarımın hazır olduğunu biliyorum. İyi bir skorla iyi bir oyunla galip gelerek devamını getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar'dan Konferans Ligi değerlendirmesi!
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