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Giriş Tarihi: 26.7.2023 11:49

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Stopere 1.91'lik kule: Willyan Rocha

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Stopere 1.91’lik kule: Willyan Rocha

Sezona iddialı ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, savunmaya takviye yapmak için Willyan Rocha'yı gündemine aldı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, defans hattına takviye yapmak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin, CSKA Moskova'nın Brezilyalı stoperi Willyan Rocha'yla ilgilendiği ve Rus ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

1.91'lik oyuncuyla Brezilya ekibi Flamengo da ilgileniyor. Geride bıraktığımız sezon CSKA Moskova formasıyla 36 maça çıkan Rocha, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. (Fotomaç)

WILLYAN ROCHA KİMDİR?
27 Ocak 1995 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Flamengo altyapısında başladı. Sırasıyla Desportiva, Gremio, Cova Piedade, Portimonense ve CSKA Moskova formaları giydi. İtalya pasaportu da bulunan Rocha, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Stopere 1.91'lik kule: Willyan Rocha
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