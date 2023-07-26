Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a flaş sözler! "Florya’nın kalbine gider o futbolcuyu alırız"

"FLORYA'NIN KALBİNE GİDER O FUTBOLCUYU ALIR, KADIKÖY'E GETİRİR ÇUBUKLUYU GİYDİRİRİZ"

Geçmiş zamanlarla ilgili konuşmak gerekirse transfer çalımı dedik de örnek olarak Vedat Muriç'i gösterebileceklerini ifade eden Baki, "Rize'de bir aslan vardı. Dünyanın en iyi futbolcusuydu. Muazzam bir adamdı. Biz aldık bir anda dünyanın en kötü futbolcusu oldu. En karaktersiz futbolcusu oldu. Sonra kaç Euro'ya Avrupa'ya sattığımız malumunuz. Mert Hakan dünyanın en iyi oyuncusuydu. En iyi yerli rotasyonlardan biriydi. Bizi seçti. İfşa edilmedik ne mesajları kaldı. 100 milyon TL kendisine imza parası verdiğimiz iddia edildi. Buna inananlar oldu. İrfan Can Kahveci de var. O zamanın teknik direktörü demedi mi İrfan bizi istiyor diye? Bir gece gittik aldık. Niye çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Aynı anda aynı şartlarda birine talipsek gider alırız. Tarih beni bu konuda beni destekliyor. Biz kafayı taktığımız zaman. Pedro'nun geçen sezon sakatlığından dolayı hayrını göremesek de, Serie A'da 71 gol atmış, 20 asist yapmış büyük bir futbol değeri. Her yerde Galatasaray ile anlaştı haberleri vardı. Onu da gittik, ihtiyacımız var diye aldık. Hayrını göremedik, olabilir. Bu kadar örnek varken insanda biraz utanma olur. Sebastian Szymanski olayına değineyim. Szymanski tatildeyken Galatasaray camiası menajerinin ve kulübünün haberi olmadan kafasına girip Galatasaraylı ünlü bir iş adamının uçağıyla İstanbul'a getirip, hatta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör ve yetkililerle toplantı yaptıkları adamı aldık. Bunu hiç konuşan yok. Algıda tebrik ediyorum. Ama bizi akılları sıra küçük düşürmeye çalışıyorlar. Kafaya kafaya gelirsek Szymanski'de olduğu gibi Florya'nın kalbine gider o futbolcuyu alır, Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz. Bu sene bunu yaptık. Konuyu kapatmakta fayda görüyorum. Çok saçma sapan yerlere gidiyor" şeklinde konuştu.