Galatasaray’ın Zaha transferi Jo Wilson’un hayatını değiştirdi! Ünlü spikerin hayat hikayesi...

BÜLENT TİMURLENK: G.SARAY, JO WILSON'UN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Andy Warhol'un "Bir gün herkes 15 dakikalığına şöhret olacak" sözü elbette televizyon ekranında uzun yıllardır yer alan insanlar için söylenmemişti. Ama Jo Wilson'ın belki de hayatı 15 dakikada değişti. Önceki gün İngiliz Sky Sports kanalında Zaha transferini son dakika haberi olarak verirken, Galatasaray'ı telaffuzu sosyal medyaya düştü. Ve o kadar beğenildi ki ertesi gün sarı-kırmızılı kulübün iletişim ekibi, güzel bir yaratıcılığa imza attı.