Palabıyık düdüğünü astı!

Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, TFF yaptığı açıklamada, "23 yıl boyunca ulusalve uluslararası müsabakalardagörev alan FIFA kokartlı hakemimizAli Palabıyık'a hizmetlerindenötürü teşekkür eder, bundansonraki kariyerinde başarılardileriz" dedi. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın ise kariyerlerine VAR olarak devam edecekleri açıklandı. 41 yaşındaki Palabıyık'ıhakemliği bırakmaya götüren maçlardanbazıları şöyleydi: 2 ŞUBAT 2023'TE 1-1 biten Adana Demir-F.Bahçe maçını yönetmiş, hataları sonrası kızağa çekilmişti. 3 EKİM 2021'DE G.Saray'ın Rize'yi 90+10'da Morutan'ın golüyle yendiği karşılaşmadan polis eşliğinde çıkabilmişti. 2-2 BİTEN G.Saray-Alanya maçında Boey ve Abdülkerim Bardakçı'ya kırmızı göstermesi çok tartışıldı.. 2020-21 sezonunda F.Bahçe'nin, Denizli'yi 2-0 yendiği maçta Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart olay oldu. F.Bahçe büyük tepki gösterdi.