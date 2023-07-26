Palabıyık düdüğünü astı!

Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, TFF yaptığı açıklamada,dedi. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın ise kariyerlerine VAR olarak devam edecekleri açıklandı.1-1 biten Adana Demir-F.Bahçe maçını yönetmiş, hataları sonrası kızağa çekilmişti.G.Saray'ın Rize'yi 90+10'da Morutan'ın golüyle yendiği karşılaşmadan polis eşliğinde çıkabilmişti.G.Saray-Alanya maçında Boey ve Abdülkerim Bardakçı'ya kırmızı göstermesi çok tartışıldı..sezonunda F.Bahçe'nin, Denizli'yi 2-0 yendiği maçta Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart olay oldu. F.Bahçe büyük tepki gösterdi.