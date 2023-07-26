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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Palabıyık düdüğünü astı!

Palabıyık düdüğünü astı!

TFF, 41 yaşındaki Ali Palabıyık’ın hakemliği bıraktığını açıkladı. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa’nın ise VAR olarak görev yapacağı duyuruldu

Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, TFF yaptığı açıklamada, "23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" dedi. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın ise kariyerlerine VAR olarak devam edecekleri açıklandı. 41 yaşındaki Palabıyık'ı hakemliği bırakmaya götüren maçlardan bazıları şöyleydi:
2 ŞUBAT 2023'TE 1-1 biten Adana Demir-F.Bahçe maçını yönetmiş, hataları sonrası kızağa çekilmişti.
3 EKİM 2021'DE G.Saray'ın Rize'yi 90+10'da Morutan'ın golüyle yendiği karşılaşmadan polis eşliğinde çıkabilmişti.
2-2 BİTEN G.Saray-Alanya maçında Boey ve Abdülkerim Bardakçı'ya kırmızı göstermesi çok tartışıldı.. 2020-21 sezonunda F.Bahçe'nin, Denizli'yi 2-0 yendiği maçta Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart olay oldu. F.Bahçe büyük tepki gösterdi.

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Palabıyık düdüğünü astı!
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