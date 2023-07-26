Şenol Güneş'ten transfer ve Roman Saiss sözleri! "Şikayeti yok, hakareti var"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacakları Tirana maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Saiss içinde flaş sözler kulandı. İşte tüm açıklamalar...

"Öncelikle çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Büyük sakatlıklar olmadı. Yarın sezonun ilk resmi maçı olacak. Küçük büyük takım kalmadı futbolda, her takımı ciddiye almak zorundayız. İlk maçı kazanmak, taraftarımızı mutlu etmek, sezona çok iyi başlamak istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var, onlara doğru ilerlemek istiyoruz."

"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"

"Beşiktaş her zaman kazanma ruhuna sahip bir takım. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadım Beşiktaş ile, iyi sonuçlar aldık. Konferans Ligi'nde daha iyiye gideceğiz. Kazanmak için savaşacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu ilk maç, kazanarak ileri doğru adım adım gideceğiz."

"Çok iyi hissediyorum kendimi ama futbol kolektif bir oyun. Tüm takım arkadaşlarım benim gibi yüzde yüz hazır. Çok iyi bir kamp geçirdik. İlk maçımızda iyi bir oyun ve iyi bir skor istiyoruz. Yoğun bir hazırlık dönemi oldu. Sezona iyi başlamak istedik. Kamp dönemi iyi geçti. Hazırlık dönemi, hazırlık maçlarından çok resmi maçlar önemli. İlk resmi maçımızı oynayacağız. Maç önemli. Büyük küçük takımı ayrımı yapmıyoruz. İlk maçta Tiran'a karşı oynayacağız. Tanıdığımız bazı oyuncular var. Kontrayı iyi yapıyorlar, savunma anlayışları iyi. Sahasında 1-0 mağlupken son dakikada 1-1 kaldılar. Deplasmanda 2-1 kazandılar. Deplasmana daha uygunlar. Maç zor olacak. Gücümüz, inancımız, kalitemiz var. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Arkasını da getirmek istiyoruz."

"TARAFTAR GÜZEL FUTBOL İÇİN GELECEK"

"Bu bizim için de oyun adına test olacak. Genel olarak antrenmanlar ve hazırlık maçlarında oyun yapımıza zenginlik katmaya çalıştık. Arkadaşlar iyi iş yaptı. Yarın da öyle olmasını bekliyorum. Oynarken bazen hırsımız, kazanma ruhumuz aklımızı ikinci plana atarsa rakibin işine gelir. Coşkulu, rakibi sahasına hapseden, kazanmak isteyen bir takım olurken kontrataklara hazırlıklı olmalıyız. Takımımdan pozitif futbol, kazanma hırsı, hazırlıklarda gösterilen bireysel performansın takım olarak bütünleşmesini bekliyorum. Ambiyansın iyi olması gerekiyor. İlk resmi maç olduğu için taraftar, güzel futbol için gelecektir. Maç bitiminde inşallah mutlu oluruz."

"TARAFTARLARIMIZ SAKİN OLSUN"

"Konular karışıyor. Bazılarını pas geçmek istedim ama bizim dışımızda takımı etkileyen, olumsuz olabilecek şeyleri de paylaşmak istiyorum. Camiamız bir bütündür. Düşüncemizin hep aynı olduğunu göstermez. Farklı görüşler olacaktır. Bu bizim zenginleştiğimiz, el ele vererek, takıma destek olarak bunu devam ettirmek istiyoruz. Bundan vazgeçmemek lazım. Düşünce farklılığı, kaosu getirmemeli, başkalarının oyunlarına gelmemeliyiz. Stadyum çözümlenebileceği yerlerdir. Biz çözümleri sosyal medyada aramıyorum. Sosyal medyaya bakmadım ama bana bir sürü şeyler söyleniyor. Merak ettim. Meğer sosyal medyaya düşmüşler. Kötü yola düşmüşler gibi konuşuyorum ama bir sıkıntı var. Onları oradan kurtarmak lazım. Benim bir sorunum yok. Mutsuz değilim. Bazı bilgiler çarpıtılıyor. Taraftarımız sakin olsun."

"Bilmiyordum, öğrendim. Öğrenince moralim bozuldu. Ne oluyor dedim. Kendimden şüphe ettiğim zamanlar oldu. Kendimi bildiğim için konuyu aşmaya çalışıyorum."

"BAŞKAN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

"Başkan yönetim elinden geleni yapıyor. Bunu daha önce de söyledim. Daha önce geldiğimde de yönetimler olağanüstü gayretler gösterdiler. Çalışanların paralarını verirken bile zaman zaman sıkıntılar oldu. 1 senedir bunu görmedim. Böyle bir sıkıntı yok. Kulübün borcunu düşünerek uğraşıyorlar. Bize bu konuda olumsuz bir şey yansıtılmadı. Buna bağlı olarak transferde arayışlar var. Transfer devam ediyor, bitmedi. Bizim dışımızda transferlere bağlı olarak kaoslar yaratılıyor. Bizim başkalarının transferleriyle alakamız yok. Her takım kendi oyuncusunu alır, hesabını camiasına verir. Biz almadan hesap veriyoruz. Olmayan şeylere cevap veriyoruz. Kaostan bazen etkileniyoruz. İyi niyetli olalım."

"BAHANE ARIYORLAR"

"Hatalar yapılacaktır ama suç işlemek, bunu ısrarla yapmak doğru değil. Bu kulüp ne kadar güçlü olursa bu camia daha iyi olacaktır. Bunları konuşacak medeni insanlarız. Biz herkesin gözü önünde toplantı yapıyoruz. Bazen konuşmalarımızı çekip başka yere götürüyorlar ama sineye çekiyoruz. Hakaretleri de sineye çekiyoruz. Ortalığı tozdumana katıp karmaşa çıkarmak isteyenler var. Sapla samanı karıştırıyorlar. Ben de düşünüyorum, ben böyle mi demişim, bunu mu istemişim, şöyle şöyle olmuş bir sürü şeyler. Benim dışımda olan şeyler. Cevap vermeye uygun görmedim. Hakaret etmek için konuları bahane edenler var. Hakaret etmek için neden bulmaya gerek yok, açarsın telefonu hakaret edersin."

"Bizim cevap vereceğimiz bir şey değil. Hakaretin karşılığı hakaretse biz küçülürüz. Doğruysa öyle devam etsin."

"BİZDE DEDİKODU, İFTİRA OLMAZ"

"Beşiktaş'ın yararı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bizde dedikodu, hakaret, iftira olmaz, olmayacak. Ahlaklı insanlar yalan söylemez. Yalan söyleyenleri kendi hallerine bırakalım. Biz korkutmayız, kandırmayız, arkadan dolanmayız. Herkesin gözü önünde söyleriz. Bir hesap kesmeyiz. Hoşgörümüz var ama tavizimiz yok, saygısızlığımız hiç yok. Hakaret edenlere bile hoşgörü gösteririz."

"DÜRÜST BİR CAMİAYIZ"

"Düzgün, ahlaklı, dürüst bir camiayız. Asaleti, mahareti, cesareti, mutaassıp ama entelektüel olarak üst seviye bir camiayız. Hepimiz gelip geçiciyiz. Her şeyi açık yapıyoruz. Bu taraftar sahaya 500 km mesafeden geliyorsa, onlar için bir şey yapmalıyız. Onlar için gelip orayı karıştırmayı karıştırmamak lazım. Sapla saman bu. Ciddi emek verenler var. Beşiktaşlı olduğunu söyleyip sosyal medya üzerinden alakasız bilgilerle birini koruyor, birini suçluyor ifadesiyle kaos yaratıp bizden cevap beklemek doğru değil. Buradayız, gelin birlikte konuşalım. Hiç kaçınmam. Hakaret etmek, burayı karıştırmak istiyorsun. Beşiktaşlısın bir de, burada bir yanlış var. Israrla bunlar yapılıyor."

"TRANSFERLE GÜNDEM KAPATILIR"

"Transferle bu gündem kapatılır. Alırsınız büyük transfer, bu gündem kapatılır. Eeee? Yanlış varsa onu ortaya koyalım. Transfer yok, bari bunları konuşalım, dedikodu yapalım, sen cevap ver, gündem yapalım. Bulduğumuz insanları kaybetmeyelim. İyi değilse hepimiz gideriz. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyor. Açık konular bunlar. Değerlendirmek, düşünmek benim görevim değil. Düşüncelerimi çekinmeden söylüyorum. Anlaşılmayan taraftan soru gelirse açıklarım."

"İYİ HİSSEDİYORUM"

"Beşiktaş'ın hakları ve başarısı için çalışıyorum. Taraftarın istediği güzel futbol mecburiyetimiz var. Bütün oyuncular aynı duygu içerisinde. GÜzel bir sinerji var. Geldiğimdeki kaos ortamından daha iyi durumdayız. Eksikler var ama çalışıyoruz. Her şey keşke mükemmel olsa. Ortalığı tozdumana vermeye izin vermeyiz. Kimsenin buna hakkı yok. Mutsuz değilim, sinirli de değilim. İyi hissediyorum. Tüm enerjimi, aklımı takıma veriyorum. Oyuncuların başarılı olması, gelişmesi, taraftarın oyunu için elimizden geleni yapıyoruz.

Lig daha başlamadı, transferler devam ediyor. Elimizdeki kadroyla çıkacağız, en iyi sonucu alacağımızı biliyoruz."

ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN

"Merkez orta saha demeyelim de ofansif orta saha. Orta sahada Amir, Gedson, Salih var. Alternatifleri de var. Bunlara defansif ve ofansif olarak oyuncular alıp rekabeti üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorduk. Defansif olarak Onana'yı aldık. Transfer böyle bir ay. Lyanco vardı. Bir de Amartey vardı. 3 oyuncudan 2'sini düşünüyorduk. Lyanco daha öndeydi. Kiralık olarak düşünülüyordu ama bonservisiyle alındı Onana. Amartey şu an hazır değil. İdman eksiği var. Stoper olarak kullanırız. Orta saha olarak Onana var. Hem orta saha, hem açık oynayacak bir oyuncuysa daha çok işimize gelir. Açıkta oynayan bir oyuncu bekliyorduk. Bunlarla transferin ana prensibini yaparız. Dışarıdan fırsat transferi olursa değerlendiririz. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir kadro var, eksiğini söylersek oyuncunun eksiği değil, rekabettir bu."

"KULÜPLER BASKI ALTINDA KALIYOR"

"Yabancı isimlerin Türkiye'ye gelip gelmemesi transfer politikasına bağlı. Başka bir şey söyleyince bazıları üzerine alınıp saldırıyor. Kulüpler ekonomilerine, yapılarına bağlı olarak oyuncu alırlar. Benim bildiğim tüm kulüpler borçlarını azaltmaya çalışıyor. Bütçelerinin ne olduğunu bilmiyorum. En güçlü oyuncuların genç olmasını isterim. Hem yetenekli hem tecrübeli oyuncular alabilirler. Alabileceğimiz oyuncu yararlı olsun, ismi de olursa olur. İsmi var diye yararlı olmayacaksa bunu istemem. Kulüpler baskı altında kalabiliyor, bunun benzerini Kagawa'yı aldığımızda yaşadık. Sakatken aldık. Transfer yapmış göründük. Biz de oynamadı. İlk maçında da 2 gol attı. Ama doğru transfer değildi. İsim olarak gündemdeydi. Beşiktaş da bunları gördü, tecrübe etti. İsim alıp faydalı olduğu da oldu. Herkes ekonominin karşılığı şampiyon olmak istiyor."

ANTE REBIC

"Ante Rebic, yetişseydi yarınki maçın kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu."

RACHID GHEZZAL

Ghezzal'ın sakatlığı var. O bizim için bir hayal kırıklığı. İyi bir Ghezzal'ın katkı vereceğini düşündük. Yarınki maçın kadrosunda olmayacak. Amartey'in de bir 15 güne ihtiyacı var. Cenk, Tayyip, Emrecan olmayacak.

"Kulüplerin tanesi şampiyon olunca diğerleri batacak demektir. En akılcı transferleri yapalım."

"Ekonomisi uygun, son durumu nedir, hem oyuncu uyacak hem ekonomisi uyacak. Elimizdeki oyuncuların uyumu iyi, o oyuncunun verimi iyiyse iyidir. Rebic'in durumu iyidir. Yarın itibarıyla yetişmedi. İdmanlara çıkıyor, olmayacak gibi göründü. İkinci maç için 1 hafta daha var en az. Bu maçta kullanamıyorsunuz."

"PARA İÇİN GELİYORLAR"

"Türkiye'ye yabancı para için geliyor. Kulüplerin de para sorunu var. Dövizden şikayet var ama çok paralar dövize harcanıyor. Ben de bunu anlamıyorum. Hem borcumuz var, hem döviz böyleyken bu kadar paralar veriliyorsa saygı duymak lazım. En iyi oyuncunun almasını isterim ama kulübe zarar veren hiçbir şeyi istemem. Yönetim de sabırla gidiyor. Alınabilecek bazı oyuncular da bu sıkıntılar çıkabiliyor. Şu anda transferde aldığımız iki oyuncu var. İleriye bazı oyuncular alacağız. Diğerlerinin aldıklarına saygı duyuyorum. Hiçbir şey söyleyemem. Kadromuzu 15-16 oyuncuya aynı ayarda çıkarırsak iyi olur."

"Gelmek isteyenin başımızın üzerinde yeri var ama 'İstiyorum ama eşim çocuğum var' falan diyen zaten gelirken niyeti yok. Geldikten sonra sorun yapması da kötü."

"CEYHUN KAZANCI'YA ÜZÜLDÜM"

"Ceyhun Kazancı ile dün beraberdik. Başkan ile de beraberdik. Zaman zaman bu konuşuluyordu. Ceyhun Bey ile konuştum, epeyi moralsizdi. Hep olumlu düşünüyor, çalışıyordu. Gelmeden önce 5 dakika önce öğrendim. Beklemiyordum. Toplantıya girerken hiç beklemiyordum. Çalışmadığım yerden geldi soru bu. Üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Emeği geçti. Kendini yetiştirmiş, donanımlı, çalışkan biri. Gelinen süreç içerisinde koşullar onu olumsuz etkilemiş olabilir. Başkan ile görüştüler. İstifası açıklandı. Kulüp ve Ceyhun Bey açıklar. Ben açıklama yapmayayım."

"CEYHUN BEY İLE SORUNUM OLAMAZ"

"Zaman zaman benim üzerimden spekülasyonlar oluyor. O arkadaşları çağıracağım. Konuşalım yüz yüze, ya ben ya onlar mahcup olacak. Benim de saygı duyduğum insanlar. Benim Ceyhun Bey ile kişisel hiç bir işim, sorunum olmaz. Başkan ile de olmaz. Ben Beşiktaş'ın görevli adamıyım. Yok Ceyhun yok Şenol... Ben teknik adam, o da kulübün çalışan bir adamı. Ayrıntılı konuşuyoruz. O da işi yaparken bilsin durumu, hata yapmayalım. Ceyhun Bey'in bu kadar konuşulmasını anlamadım. Hangi kulüpte menajer bu kadar çok konuşuluyor, bilmiyorum. Bunun üzerinden işi çevirip kaos... Camia içinden adamlar yapamaz bunu. Ben samimiyet ve iyi niyet görmüyorum. Açık açık birkaç tanesini aldım. Anlat bakayım bunlar. Anlattıklarından 1 tanesi doğruysa dediğini yapacağım. Hiç alakası yok, mümkün mü? Aşcıyı, futbolcuyu, güvenliği hiçbir farkımız yok. Hepimiz burada görevliyiz. Suçu yok, hatası varsa başkan değerlendirir. Ben varsa da söylerim, o kadar medeni cesaretim var. O da bana saygılı davranıyor, ben de seviyor sayıyorum. Üzüldüm ama kararına da saygı duyarım. Yaptığı hizmetlere teşekkür ederim. Daha önce de birkaç defa konuşuldu. Yaşı genç, çok daha iyi işler yapacaktır. Keşke ayrılmasaydı. Bunu o arkadaşlara da söylüyorum, buraya gelmiyorlar çünkü."

"ROMAIN SAISS HAKARET EDİYOR"

"Saiss kime söyledi, kime yazdırdı? Şikayeti varsa bana yapar. Saiss'in şikayetlerini değerlendiremem. Şikayeti yok, hakareti var. Hakaretin karşılığı da yok. Yaptıkları hakaret. Fikri varsa gelir. Bir oyuncumun bana katkılarına teşekkür ediyorum. Keşke kampa gelseydi. Üzülsün istemem. Onla ilgili fikirlerimde hiçbir çelişki yok. Stoper olarak kalmasını istedim. Kendi gitmek istedi. Önce şehirden, sonra benden memnun değil. Sıra başkana, taraftara gelecek herhalde. Kardeşim sen yoksun benim antrenmanında. Sezonun son iki maçı yoksun zaten. Adana'da oynattım, ayağım ağrıyor dedin milli takıma gidip oynadın. Montero'ya da söyledim, gitme ihtimali yüzde 90'ın üzerinde. İdmanlara çıkıyor ama. Benim adama ihtiyacım var. Gittiği yerde başarılı olsun. Her gidene hayırlı olsun. Hakaretleri de kendine yakışır, devam etsin. Ben o dediği kişi değilim. Başka biriyle karıştırdı herhalde."

"BEN SAISS'E GİT DEMEDİM"

"Saiss'e git demedim, hiç demedim. Ne yönetime, ne kendisine. Kendisi gitmek istedi. Maç günü 'Gideceğim' dedi. İstersen para vereyim tutayım seni dedim. Beğendiğim oyuncusun dedim. Stoper gidince 2 stoper almak durumundayız. Lyanco ve bir stoper daha olsun istedik. Afrikalı olmaması için uğraştık. Amartey ile daha önce görüşmüştük zaten. Geç kaldık o konuda alırken biraz. O zaman alsaydık bugün hazır olacaktır. Şu anda stoperden çok ileriye düşündük. Stoper de bakacağız. Stoper ihtiyacımız var. Emrecan'ın sakatlığı devreyi bulur, Tayyip de aynı şekilde. Türk oyuncu sıkıntımız da var. Onana'yı belki geri çekerim, yeri orası değil ama Necip, Berkay var. Necip iyi oynuyor. Elinden geleni yaptı. Transfer gerekebilir. Daha önce ileriye, hücuma dönük oyuncu alacağız."

"REDMOND VE SAISS'İN KALMASINI İSTEDİM"

"İki oyuncu için söylüyorum. Redmond ve Saiss'in kalmasını istedim. İlk 11'de ideal oyunculardı. Saiss'in yaptığı, verdiği zarar önemli. Gidişiyle... 1 yıl daha mukavelesi var. En sonunda beni buldu. O zaman ben gideyim sen kal ama para alma, hocalığı da sen yap. Kulübü düşünse bunu yapardı. Bu iki oyuncu niye önemli, sağ sol stoperde oynayacak tecrübeli bir oyuncu. Yaşı da bir yere geldi. Gittiği yer Katar oldu, Avrupa'ya gidemedi. Oyuncular daha çok para alıp buradan gidiyor. Bize gelen oyuncu daha iyi yere gidiyor. Aynı şey Redmond için de geçerli. Nkoudou'yu seyredeyim Wyscout'tan alırım ama dalgalanmaları oluyordu. Oyuncular tavan yaptığında anlaşması zor olur. Redmond da bizi oyaladı. Bu yere geldiyse olmayacaktı zaten. Sonra arayıp teşekkür etti, yeni takıma gideceğini anladık. Başarılar diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim için niye önemli, oyuncu stili olarak fa faydalı. Sağ sol açık, forvet arkası oynuyordu. Rebic'i alsınlar, sorun değil."

VARGAS, CHAMBERLAIN, PEREYRA

"Vargas da olabilir, Chamberlain ortada daha çok oynuyor. Bir de Pereyra vardı. Tek mevkili olursa sorun olur. Orada oyuncular var. Maxim'i alınca öyle oldu. Bizim paramız çok değerli, vallahi çok değerli. Ona göre kullanacağız."