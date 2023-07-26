Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Sağlamsa Tochi Chukwuanı!

Şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna katarak transferin en hızlı takımları arasında yer alan Trabzonspor'un son hedefi "Yeni Pogba" olarak anılan Tochi Chukwuani… Bordo mavili ekip, Danimarka Superliga kulübü Lyngby Boldklub formasını giyen 20 yaşındaki merkez orta saha için görüşmelere başladı. Ancak oyuncunun sağlık açısından risk taşıması Fırtına'yı tedbirli hareket etmeye yöneltti.



PİYASA DEĞERİ 400 BİN EURO



Geçmişte İtalyan ekibi Hellas Verona için girdiği sağlık taramasından geçemeyen 20 yaşındaki futbolcunun, sıkı bir şekilde kontrolden geçirileceği ve doktorların olumlu rapor vermesi halinde kadroya katılacağı belirtildi. Danimarka Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giyen Chukwuani'nin güncel verilere göre piyasa değeri 400 bin Euro.