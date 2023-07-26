TRANSFER HABERLERİ: Kenneth Omeruo 3. kez Kasımpaşa yolunda

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, eski futbolcusu Kenneth Omeruo'yu yeniden kadrosuna katmak üzere... Soccernet Nijerya'nın haberine göre; lacivert beyazlılar İspanya 2. Lig takımlarından Leganes formasını giyen Omeruo'yu transfer etmek için futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

2018 yılından bu yana Leganes forması giyen ve Nijeryalı stoperin kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak takımın en çok maaş alan isimlerinden birisi olan Omeruo'nun maliyetinden kurtulmak isteyen İspanyol kulübü, futbolcunun Kasımpaşa'ya transferine onay verdi. 29 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti. Nijeryalı oyuncu, 2016-2017 sezonunu ise Alanyaspor'da geçirmişti.