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Giriş Tarihi: 26.7.2023 11:52

TRANSFER HABERLERİ: Kenneth Omeruo 3. kez Kasımpaşa yolunda

TRANSFER HABERLERİ: Kenneth Omeruo 3. kez Kasımpaşa yolunda

Kasımpaşa'nın eski stoperi Kenneth Omeruo'yu 3. kez transfer edeceği ileri sürüldü. Nijeryalı futbolcunun kulübü Leganes ile anlaşan Lacivert-Beyazlılar'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, eski futbolcusu Kenneth Omeruo'yu yeniden kadrosuna katmak üzere... Soccernet Nijerya'nın haberine göre; lacivert beyazlılar İspanya 2. Lig takımlarından Leganes formasını giyen Omeruo'yu transfer etmek için futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

2018 yılından bu yana Leganes forması giyen ve Nijeryalı stoperin kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak takımın en çok maaş alan isimlerinden birisi olan Omeruo'nun maliyetinden kurtulmak isteyen İspanyol kulübü, futbolcunun Kasımpaşa'ya transferine onay verdi. 29 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti. Nijeryalı oyuncu, 2016-2017 sezonunu ise Alanyaspor'da geçirmişti.

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TRANSFER HABERLERİ: Kenneth Omeruo 3. kez Kasımpaşa yolunda
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