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Giriş Tarihi: 27.7.2023 16:08

Adı Galatasaray ile anılan Moussa Dembele'nin yeni takımı açıklandı

Adı Galatasaray ile anılan Moussa Dembele’nin yeni takımı açıklandı

Transferde adı sık sık Galatasaray ile de anılan Fransız golcü Moussa Dembele de Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Lyon'dan ayrılan Dembele, Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Transferde adı Galatasaray ile anılan Moussa Dembele'nin yeni takımı belli oldu. Lyon'dan ayrılan deneyimli futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Al-Ettifaq CEO'su Moaz Al-Ohali, Fransız golcünün transferiyle ilgili olarak "Moussa Dembele gibi bir dünya yıldızıyla yapılan sözleşmeyle Suudi Ligi'ne seçkin bir katkı sağladık" diye konuştu.

Teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getiren Al-Ettifaq'ın kadrosunda Trabzonspor'un eski oyuncusu Berat Özdemir ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Marcel Tisserand da var.

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Adı Galatasaray ile anılan Moussa Dembele'nin yeni takımı açıklandı
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