Adı Galatasaray ile anılan Moussa Dembele’nin yeni takımı açıklandı

Transferde adı Galatasaray ile anılan Moussa Dembele'nin yeni takımı belli oldu. Lyon'dan ayrılan deneyimli futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Al-Ettifaq CEO'su Moaz Al-Ohali, Fransız golcünün transferiyle ilgili olarak "Moussa Dembele gibi bir dünya yıldızıyla yapılan sözleşmeyle Suudi Ligi'ne seçkin bir katkı sağladık" diye konuştu.

Teknik direktörlük görevine Steven Gerrard'ı getiren Al-Ettifaq'ın kadrosunda Trabzonspor'un eski oyuncusu Berat Özdemir ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Marcel Tisserand da var.