Mavi Şimşekler tarihi sınavda

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bugün Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında sahne alacak. Maç Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Azeri hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak. Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak. Adana Demirspor- CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek (Hırvatistan)- Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.