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Giriş Tarihi: 27.7.2023 13:52

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a kötü haberi Josef verdi! Coutinho transfer olmayacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a kötü haberi Josef verdi! Coutinho transfer olmayacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza'dan siyah-beyazlı takım için transfer açıklaması geldi. Josef, Coutinho'nun siyah-beyazlılara transfer olmayacağını söyledi.

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Philippe Coutinho için flaş bir açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların Brezilyalı eski futbolcusu Josef de Souza, yakın arkadaşı Coutinho transferi için gerekli görüşmelerin yapıldığını ama sonuç alınamadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Coutinho'nun Türkiye'ye şu an için gelmeyeceğini söyleyen Josef de Souza "Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Beşiktaş denedi, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı... Bu sefer arkadaşım, Türkiye'ye gitmiyor. Başka planları var ve ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarların bazıları üzüldü, bazıları ise 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızın eskisi gibi iyi olmadığı vurgulayarak sevindi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a kötü haberi Josef verdi! Coutinho transfer olmayacak
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