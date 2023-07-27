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Giriş Tarihi: 27.7.2023 10:21

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi'ye kavuşuyor! İşte geliş tarihi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi’ye kavuşuyor! İşte geliş tarihi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın, cuma akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Uçuş için resmi talep yapıldı.

TRANSFER TAMAMLANDI

L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.

BONSERVİSİ İÇİN 10 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi.

Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Icardi'ye kavuşuyor! İşte geliş tarihi...
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