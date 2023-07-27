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Giriş Tarihi: 27.7.2023 14:30

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti’den Arda Güler müjdesi!

Son dakika haberleri: Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yakında sahaya çıkacağını söyledi.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

ABD'de gerçekleştirilen hazırlık kampında sakatlık geçiren milli oyuncu, Real Madrid'in Milan ve Manchester United ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.

ANCELOTTI MÜJDEYİ VERDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Manchester United'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Courtois'nın ufak bir problemi vardı ve risk almadık. Bir sonraki maçta sahada olacak. Arda Güler gibi. O da çok yakında sahaya çıkacak"

BİR SONRAKİ RAKİP BARCELONA

Real Madrid'in hazırlık turnuvasında bir sonraki rakibi Barcelona olacak. Katalan ekibiyle 30 Temmuz'da karşılaşacak olan Ancelotti'nin öğrencileri, 3 Ağustos'ta Juventus ile kozlarını paylaşacak.

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Son dakika haberleri: Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
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