Manchester City, Etihad Stadyumu için 300 milyon Sterlin harcayacak!

Manchester City'ye, sahanın kapasitesini 60.000'in üzerine çıkarmak için 300 milyon sterlinlik harcama yapacak. Çarpıcı planların bir parçası olarak Etihad Stadyumu'nun yanında bir otel ve yeni bir eğlence kompleksi inşa etme onayı verildi.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDA OLACAK

Etihad evlerini Avrupa'nın önde gelen spor destinasyonlarından birine dönüştürmek için tasarlanan bir hareketle, City'ye mevcut siteyi dönüştürme yetkisi verildi.Premier Lig ve Avrupa şampiyonları, 400 yataklı bir otelin kurulmasının yanı sıra bir Şehir müzesi, yeni kulüp mağazası ve çalışma alanı ve 3.000 kişi kapasiteli çok çeşitli yiyecek ve içecek satış noktalarına sahip kapalı bir hayran bölgesi inşa etmeyi planlıyor.

'GÖKYÜZÜ BARI'

Etihad Stadyumu'na tamamen entegre olacak ve mevcut alt katın üzerinde daha büyük, tek bir üst katmana sahip genişletilmiş bir Kuzey Standı etrafında ortalanacaklar. Üst katın üstünde, stadyum çatı yürüyüşü deneyimine ek olarak sahaya bakan manzaralı bir gökyüzü barı olacak. City, Nisan ayında tam bir planlama başvurusu yaptı ve teklifler şimdi Manchester Şehir Konseyi tarafından onaylandı.

2025/2026'DA HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

Yeni genişletilen Kuzey Standının 2025/26 sezonunda açılmaya hazır hale getirilmesi amacıyla ana inşaat çalışmalarının Kasım ayında sahada başlaması bekleniyor. Otel ve yenilenen Kent Meydanı 2026'nın sonlarına doğru tamamlanacak. Toplam maliyetin 300 milyon sterlini aşacağı anlaşılıyor.

Manchester City Operasyonları Genel müdürü Danny Wilson şunları söyledi: "Manchester Şehir Konseyi'nin planlama komitesinin Kulübün sınıfının en iyisi bir hayran deneyimi ve Etihad Stadyumu'nda yıl boyunca eğlence ve eğlence mekanı önerilerini onaylamasından memnunuz.

MANCHESTER CITY'DEN STAT YATIRIMI

"Bu gelişme, Kulübün hem maç günü hem de maç dışı günlerde taraftarlara ve ziyaretçilere teklifini geliştirmesini ve genişletmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yenilenme çalışmalarına dayanarak yerel topluluğumuz için kalıcı uzun vadeli ekonomik ve sosyal faydalar yaratacaktır. City Football Group, 2008'den beri Doğu Manchester'da gerçekleştirdi."

