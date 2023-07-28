Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Francisco Montero’ya Real Valladolid talip oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ana stoper rotasyonunda düşünmediği Javier Montero'ya Real Valladolid talip oldu.

LaLiga ekibinin bu transferde resmi girişimlere başladığı belirtildi.

Geçen sezonun ikinci bölümünde Hamburg'a kiralanan Montero'nun, kulüplerin anlaşması durumunda İspanya'ya dönmeyi çok istediği öğrenildi.

2020 yılında kiralık olarak transfer edilen daha sonra 750 bin euro bedelle bonservisi alınan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile toplam 46 maça çıktı ve 2 gol 2 asist kaydetti. (Fanatik)